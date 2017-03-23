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Денис Глушаков: Хочу играть! Устал тренироваться

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, заявил, что устал от тренировок и хочет играть.

«Хочу играть! Устал тренироваться», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Глушаков на тренировках работал по индивидуальной программе, и динамика его восстановления оценивается как положительная. Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара. Также была информация, что он, вероятно, пропустит эту игру.

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