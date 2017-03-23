Мусса Думбия: С таким составом «Арсенал» не должен опуститься в ФНЛ

Полузащитник «Арсенала» Мусса Думбия, который зимой перешел в команду на правах аренды из «Ростова», считает, что туляки способны сохранить место в РФПЛ.

«До прихода в «Арсенал» я следил за командой. Здесь много талантливых и способных футболистов. Мое мнение, что при наличии такого состава команда не должна спуститься ниже. Сейчас конкуренция в атаке возросла. Мне кажется, если все пойдет таким образом, то мы сможем решить задачу и остаться в премьер-лиге», - цитирует Думбия «Тульская служба новостей».

После 20 туров РФПЛ «Арсенал» занимает 15-е место, на одно очко отставая от зоны переходных игр и на пять баллов - от спасительной 12-й строчки.