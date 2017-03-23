Анна Сидорова: Начнется битва за медали – и это будет совсем другой керлинг

Скип женской сборной России по керлингу Анна Сидорова прокомментировала завоевание российской командой путевки на Игры в Пхенчхане.

– На 90 процентов эта задача была решена еще на прошлом чемпионате мира. Наше третье место тогда принесло России 10 олимпийских очков. Сборные, которые напрямую отберутся на Игры в Пхенчхан, официально еще не объявлены, но уже ясно, что Россия среди них будет. Впрочем, для нас это не повод расслабляться. Во-первых, олимпийская лицензия не именная. Во-вторых, чемпионат мира в Пекине для нашей команды – это единственная возможность в нынешнем сезоне доказать всем, что мы по-прежнему в топе. Впереди нас ждут сложных игры. Начнется битва за медали – и это будет совсем другой керлинг.

Мы выполнили задачу минимум, отобравшись в плей-офф. Да, наша команда допускала ошибки на круговом этапе, но мы старались вовремя их исправлять и не давать сопернику вести свою игру. Сейчас мы должны быть предельно собраны, ведь наш завтрашний соперник достаточно сильный и опытный. В керлинге побеждает тот, кто смог лучше воспользоваться чужими ошибками. Надеюсь, завтра это будем мы, – приводит слова Сидоровой официальный сайт Федерации керлинга России.

Напомним, что в четверг сборная России обыграла команду Швеции в матче чемпионата мира, который проходит в Пекине, и гарантировала себе участие в плей-офф турнира и обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Россиянки заняли второе место и начнут плей-офф матчем с канадками за выход в финал.

Победитель встречи Канада – Россия выйдет в финал напрямую, а проигравшая сборная получит еще один шанс побороться за путевку в финал – сыграет в полуфинале с победителем пары Швеция – Шотландия. Матчи пройдут 25 марта.

Финал и игра за бронзу пройдут 26 марта.