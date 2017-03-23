Андрей Шевченко: Задача сборной Украины – создать прессинг в комфортной зоне хорватов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Нам удалось сделать определенный микроцикл и проделать нужную работу. На тренировках мы хорошо исследовали игроков, буквально онлайн, наблюдали за их готовностью и физическими качествами. И сейчас я смело могу сказать, что сборная Украины готова к завтрашнему матчу.

Что касается этого момента, то мы посмотрели их физическое состояние и увидели, что они нормально готовы. И если психологически хорошо подготовиться, то можно полноценно отыграть весь матч. И если кто-то из таких футболистов будет вынужден выйти на поле, то я выпущу его на поле, потому что я верю в своих ребят.

Задача команды прежде всего — создать прессинг в комфортной зоне хорватов. Их комфортная зона — это середина поля. И чем больше там будет прессинга, тем лучше для нас. Результат очень важен для нас, но его можно добиться разными способами. Нам хочется добиться результата с помощью хорошей достойной игры — это главное, о чем я сейчас прошу футболистов», - цитирует Шевченко Sport Arena.

Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.