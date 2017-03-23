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Аналитик Virtus.pro: Лучший игрок VP по КПД – Алексей «Solo» Березин

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Аналитик команды Virtus.pro по Dota 2 Николай Прохоренко в интервью порталу esports.mail.ru рассказал о своих задачах в коллективе, о важных показателях при оценке действий игроков и о лучшем игроке Virtus.pro по КПД.

«Обычно я собираю заметки о той или иной команде и превращаю их в набор простых, и понятных тезисов для наших игроков. Еще на мне лежит ведение статистики как нашей команды, так и других. Ну и уйма мелких вещей, которые можно описать как «пытаюсь сделать все принципиально от меня зависящее для победы моей команды».

В промежутках между турнирами я просто смотрю официальные матчи рандомных команд, прочесываю всевозможные форумы на наличие каких-либо фич, о которых, наверное, еще никто не знает, что можно использовать на практике в реальном матче. Мы часто играем клан-вары с командами нашего уровня, около 3-5 матчей в день. Затем я делаю что-то вроде отчетов по каждому дню, когда мы играем скримы.

На турнирах все куда хуже (для меня в частности), обычно для подготовки нужно посмотреть по 10-15 реплеев соперников (желательно в тишине). Обычно я не сплю ночью на турнирах, а мой рабочий день начинается где-то в 10 часов вечера и заканчивается в 3-4 часа дня после наших игр. Почему так? Для меня обычно нет компьютера, а одного корпоративного ноутбука недостаточно. Так что я жду, пока все пойдут спать, а затем закидываюсь кофе и энергетиком, и сижу по 6-7 часов, просматривая реплеи с блокнотом, и парой таблиц экселя.

Насколько я знаю, «оценки» игроков придумали в другой команде, мы же являемся противниками «цифр», если говорить о Dota 2. Моя задача — сделать эффективное умозаключение на основе имеющихся данных (описать в 3-5 предложениях на что команде следовало бы обратить внимание во время игры), а не рассказать, например, какой винрейт у Enigma с Рефрешером+Аганимом, собранными на 57-й минуте за сторону Дайр при пинге 70 с потерей пакетов 8%.

Что касается оценки игроков, я считаю, что строить корреляцию на основе данных из Dota 2 — дело как минимум неблагодарное, а то и бесполезное в подавляющем большинстве случаев. Количество переменных в этой игре зашкаливает до такой степени, что зачастую «перфоманс» игрока может быть обусловлен личностными отношениями внутри коллектива, что зачастую имеет место быть, хотя «статисты» об этом никогда не узнают.

Лучший игрок Virtus.pro по КПД — Алексей «Solo» Березин. Был и есть. Я всё-таки могу судить только об игре Solo в VP — до этого ни за выступлениями Алексея, ни за СНГ-сценой я в принципе не следил. Но вернусь к вопросу — я считаю, что основная особенность Solo в том, что он накопил нереальный багаж опыта. От капитана на позиции саппорта обычно требуется знание всевозможных паттернов (вариантов развития событий) в каждой игровой ситуации начиная с нулевой минуты игры. Я считаю, что в этом плане капитан нашей команды является одним из лучших в мире на данный момент. Только за счет его колов (от слова call) мы переворачивали уже полностью слитые игры, не говоря уже о том, что он стабильно имеет самый большой импакт во время игры нашей команды».

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