Тарас Степаненко: Сборная Украины готовилась по-особенному, чтобы нейтрализовать Модрича и Ракитича
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями
от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в
квалификации ЧМ-2018.
«Нам предоставляют немало информации для изучения соперника и
подготовки. Это важно, ведь мы приехали сюда играть в футбол, а не отбиваться
или «ставить автобус». Нет, мы хотим хорошо сыграть в футбол, чтобы выйти на
новый уровень, добыть результат и порадовать болельщиков. Да, мы также хотим добиться
результата, но в первую очередь хочется показать хорошую игру.
Психология — это очень важный аспект в игре, и где-то это может
выйти на первый план. Мы не раз обсуждали, что если мы правильно настроимся
психологически, то все получится. Хорватия — очень сильная команда, и если мы
будем готовы в данном плане, то все должно получиться.
Чтобы
нейтрализовать Модрича, готовились по-особенному. Хотя тут надо сказать не
только про Модрича, но и о Ракитиче. Если дать им свободно играть и принимать
мяч, то нам будет очень тяжело. Хотя в данном плане все зависит не от отдельных
футболистов, а от всей команды. Надо командно сыграть сильно», — цитирует
Степаненко Sport Arena.
Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по
Москве.