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Тарас Степаненко: Сборная Украины готовилась по-особенному, чтобы нейтрализовать Модрича и Ракитича

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Нам предоставляют немало информации для изучения соперника и подготовки. Это важно, ведь мы приехали сюда играть в футбол, а не отбиваться или «ставить автобус». Нет, мы хотим хорошо сыграть в футбол, чтобы выйти на новый уровень, добыть результат и порадовать болельщиков. Да, мы также хотим добиться результата, но в первую очередь хочется показать хорошую игру.

Психология — это очень важный аспект в игре, и где-то это может выйти на первый план. Мы не раз обсуждали, что если мы правильно настроимся психологически, то все получится. Хорватия — очень сильная команда, и если мы будем готовы в данном плане, то все должно получиться.

Чтобы нейтрализовать Модрича, готовились по-особенному. Хотя тут надо сказать не только про Модрича, но и о Ракитиче. Если дать им свободно играть и принимать мяч, то нам будет очень тяжело. Хотя в данном плане все зависит не от отдельных футболистов, а от всей команды. Надо командно сыграть сильно», — цитирует Степаненко Sport Arena.

Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.

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