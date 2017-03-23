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Дмитрий Волков: В ближайшее время начнется аудит деятельности ВФП

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Многократный призер Олимпийских игр пловец Дмитрий Волков рассказал об итогах первого заседания комитета по стратегическому развитию при высшем наблюдательном совете Всероссийской федерации плавания.

– По итогам заседания комитета было принято решение начать полноценный аудит деятельности Всероссийской федерации плавания (ВФП) через призму изучения таких документов, как Устав федерации, стратегический план развития российского плавания до 2020 года, федеральная целевая программа и т.д. Отдельное внимание комиссии будет обращено на активы федерации и эффективность их использования.

Кроме того, еще раз было подчеркнуто, что функции ВФП, связанные с организацией соревнований, координацией деятельности регионов, работой со СМИ, не будут никому делегированы. Создаваемая Ассоциация водных видов спорта не будет вмешиваться в работу федераций, которые в нее войдут.

Данная организация будет своего рода надстройкой с финансированием из внебюджетных источников, что позволит, учитывая интересы всех водных видов спорта, более эффективно их распределять. Также создание Ассоциации позволит улучшить информационное взаимодействие со СМИ и упростит организационные моменты при проведении комплексных мероприятий.

В состав Ассоциации войдут многие заслуженные спортсмены, звезды водных видов спорта, с их помощью появится возможность использования административного ресурса и консолидации всех четырех федераций.

В рамках Ассоциации будет создан экспертный совет, который позволит решать многие спорные моменты внутри самих федераций. Это позволит наладить диалог, станет площадкой для обмена мнениями и обсуждения насущных проблем в водных видах.

При этом на заседании комитета технические вопросы создания Ассоциации обсуждались в меньшей мере. Главной повесткой дня было рассмотрение деятельности федераций и сохранение их функций в будущем.

Напомним, что во вторник на заседании высшего наблюдательного совета ВФП было принято решение о создании четырех комитетов: комитета по бюджету и финансам, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по антидопингу и комитета по стратегическому развитию, который возглавил Александр Попов.

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