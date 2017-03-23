Джампьеро Вентура: Матч с Албанией не будет легким

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от матча со сборной Албании. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Я не думаю, что матч будет легким. Это же касается и матча испанцев с Израилем. Сборная Израиля проиграла только нам. Я уже говорил, что легких матчей не будет. Есть игры более важные, чем остальные, но ты получаешь три очка как за победу над Испанией, так и над Израилем.

Албания будет хотеть сотворить историю в матче с нами, они будут очень серьезно настроены. Поэтому нам нужна предельная концентрация. Я думаю, что у нас будет большая поддержка болельщиков. Я жду много от болельщиков в Палермо», - цитирует Вентуру Football Italia.

Матч Италия – Албания состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.