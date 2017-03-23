СКА в первом матче финала Западной конференции обыграл «Локомотив» в овертайме

В первом матче финала Западной конференции СКА дома победил «Локомотив» со счетом 5:4 ОТ.

В составе петербургского клуба дубль оформил Ярно Коскиранта, еще по шайбе забросили Патрик Херсли и Никита Гусев. Победный гол в овертайме забил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Напомним, следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».