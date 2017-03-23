Bellator подтвердил, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 24 июня

Пресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня.

- 24 июня – новая официальная дата боя Емельяненко и Митриона, Bellator это подтверждает, - передает слова главы пресс-службы организации Дэвида Шварца «Р-Спорт».

Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.