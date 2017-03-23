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Джанни Де Бьязи: Если мы обыграем Италию, я буду самым счастливым человеком в мире

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи поделился ожиданиями от матча со сборной Италии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Я в Албании уже пять лет, это не так мало. За это время мы достигли невероятного уровня. Если мы обыграем Италию, я буду самым счастливым человеком в мире.

Чудо? Я не знаю, сколько Христос может дать тебе на протяжении твоей жизни. Мы должны выйти на поле с полной сосредоточенностью и постараться огорчить Италию. Нам нужно хорошо защищаться и использовать шансы, которые у нас будут», - цитирует Де Бьязи Football Italia.

Матч Италия – Албания состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.

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