Анте Чачич: Уверен, что сильные качества Виды помогут нам в матче с Украиной
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился ожиданиями
от матча против сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в
квалификации ЧМ-2018.
«Мы
разговаривали с игроками обо всех сильных сторонах соперника и неплохо изучили
их. Главная наша задача — завтра сыграть по-максимуму и направить всю энергию
на победу. Что касается Украины, то очень детально изучили поединки с
Исландией и Турцией. Понятно, что также действовал и мой коллега Андрей
Шевченко в желании добиться хорошо результата.
Этот матч — половина пути на чемпионат мира. Для
нас принципиально добиться хорошего результата. Также очень важен момент полных
трибун. В мое время Хорватию в некоторой мере ненавидели из-за болельщиков, но
именно болельщики помогают сборной. Мы будем играть именно для них и добиваться
результата. Именно результат и хорошая игра — это наша цель.
(Домагой) Вида — качественный игрок с хорошим
характером, и Домагой отдает всего себя команде. Мы очень уважаем его игру в
Киеве, и уверенны, все его качества и опыт помогут нам завтра в игре», -
цитирует Чачича Sport
Arena.
Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.