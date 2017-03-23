Анте Чачич: Уверен, что сильные качества Виды помогут нам в матче с Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился ожиданиями от матча против сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Мы разговаривали с игроками обо всех сильных сторонах соперника и неплохо изучили их. Главная наша задача — завтра сыграть по-максимуму и направить всю энергию на победу. Что касается Украины, то очень детально изучили поединки с Исландией и Турцией. Понятно, что также действовал и мой коллега Андрей Шевченко в желании добиться хорошо результата.

Этот матч — половина пути на чемпионат мира. Для нас принципиально добиться хорошего результата. Также очень важен момент полных трибун. В мое время Хорватию в некоторой мере ненавидели из-за болельщиков, но именно болельщики помогают сборной. Мы будем играть именно для них и добиваться результата. Именно результат и хорошая игра — это наша цель.

(Домагой) Вида — качественный игрок с хорошим характером, и Домагой отдает всего себя команде. Мы очень уважаем его игру в Киеве, и уверенны, все его качества и опыт помогут нам завтра в игре», - цитирует Чачича Sport Arena.

Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.