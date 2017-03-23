Лука Модрич: Украина – наш главный соперник в квалификации ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Мы очень ждем завтрашней игры. Присутствие публики очень важно. Нам нужно, чтобы болельщики были с нами не только в те моменты, когда все будет идти гладко, но и в трудные минуты. Нам очень нужна поддержка.

О сборной Украины могу сказать только самые лучшие слова. Сейчас это команда с добротной игрой, и именно эту сборную я считаю нашим главным соперником в квалификации.

Мы не очень много говорили об Украине в последнее время. Несомненно, это сильная команда с лидерами в лице Ярмоленко и Коноплянки. Что же касается сильных и слабых сторон, то это мы оставим внутри команды, чтобы использовать завтра на поле», - цитирует Модрича Sport Arena.

Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта. Начало в 22:45 по Москве.