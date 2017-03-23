ЦСКА расторг контракт с Квартальновым
Источник: «Советский спорт»
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тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов покидает свой пост. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт расторгнут по согласию сторон.
Дмитрий Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА с Квартальновым дошел до
финала Кубка Гагарина. 50-летний специалист ранее также тренировал «Северсталь»
и «Сибирь».
В нынешнем сезоне ЦСКА проиграл в полуфинальной серии Восточной конференции «Локомотиву» со счетом 2:4.
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