ЦСКА расторг контракт с Квартальновым

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов покидает свой пост. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт расторгнут по согласию сторон.

Дмитрий Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 года. Под его руководством ЦСКА в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд – в 2015-17 гг. - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА с Квартальновым дошел до финала Кубка Гагарина. 50-летний специалист ранее также тренировал «Северсталь» и «Сибирь».

В нынешнем сезоне ЦСКА проиграл в полуфинальной серии Восточной конференции «Локомотиву» со счетом 2:4.