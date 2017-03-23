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Рейна покинул расположение сборной Испании из-за травмы и вернется в «Наполи»

Источник:  ФК «Наполи»Комментарии

Голкипер «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейна получил травму, находясь в расположении национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сообщается, что у игрока растяжение икроножной мышцы. В связи с этим он не примет участие в завтрашнем матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Израиля.

Также сообщается, что футболист в клубе пройдет углубленное медосбледование. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть 2 апреля в матче против «Ювентуса».

В текущем сезоне 34-летний Пепе Рейна провел 39 матчей за «Наполи», пропустил 49 мячей и десять раз отыграл «на ноль». 

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