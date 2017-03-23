Турнир АТР в Майами. Хачанов уступил Шварцману, Рублев обыграл Майера
На турнире АТР в Майами (США) проходят матчи первого раунда.
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение, а ее соотечественник Андрей Рублев
вышел в следующую стадию.
Хачанов в трех сетах уступил аргентинцу Диего Шварцману. Итоговый
счет матча – 6:4, 3:6, 7:6 (4) в пользу аргентинского теннисиста. Рублев же в
трех матчах победил немца Флориана Майера. Счет матча – 6:1, 6:1.
Турнир АТР. Майами (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 долларов
Первый раунд
Матч
Хачанов К. (Россия) - Шварцман Д. (Аргентина) - 4:6, 6:3, 6:7
Место и дата
23 марта 20:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Рублев А. (Россия) - Майер Ф. (Германия) - 6:1, 6:1
Место и дата
23 марта 22:20, , Онлайн-трансляция
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