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Турнир АТР в Майами. Хачанов уступил Шварцману, Рублев обыграл Майера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На турнире АТР в Майами (США) проходят матчи первого раунда. Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение, а ее соотечественник Андрей Рублев вышел в следующую стадию.

Хачанов в трех сетах уступил аргентинцу Диего Шварцману. Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 7:6 (4) в пользу аргентинского теннисиста. Рублев же в трех матчах победил немца Флориана Майера. Счет матча – 6:1, 6:1.

Турнир АТР. Майами (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 6 993 450 долларов

Первый раунд

Матч

Хачанов К. (Россия) - Шварцман Д. (Аргентина) - 4:6, 6:3, 6:7

Место и дата

23 марта 20:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Рублев А. (Россия) - Майер Ф. (Германия) - 6:1, 6:1

Место и дата

23 марта 22:20, , Онлайн-трансляция

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