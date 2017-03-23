Александр Медведев: Если НХЛ хочет выстрелить себе в ногу, это нанесет ущерб. И им тоже

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о политике НХЛ в отношении российских хоккеистов.



- Я всегда придерживался точки зрения, что НХЛ играет в непонятно какую игру. Есть статистика - не наша, а североамериканская - что в год Олимпиад интерес к Кубку Стэнли не чуть-чуть, а значительно выше. А это значит, что больше зрителей, больше денег за трансляции. А это значит, финансовый интерес есть.

Есть эгоизм клубов, но лига должна была бы быть заинтересована в этом. Тем более, что вопросы финансовые - чартеры, страховка - решены. Насколько я знаю, Профсоюз всегда придерживался международных соревнований. Я собираюсь позвонить господину Феру и спросить, что происходит, почему такие заявления. Если это переговорная тактика, все понятно. А если они хотят выстрелить себе в ногу... Это нанесет ущерб, но и им тоже.

- Вы как опытный управленец понимаете, чего они хотят?

- Один из запросов: НХЛ хочет стать генеральным спонсором, получить рекламное пространство. Не платя МОК, быть везде на рекламных носителях как титульный спонсор. Но насколько я знаю, МОК на это никогда не пойдет.

- Президент ЦСКА заявил, что нужно возвращать россиян в КХЛ, чтобы они поехали на Олимпиаду. Это возможно?

- Александр Овечкин сказал, что поедет в любом случае. Если он поедет, за ним и другие потянутся. И не только россияне. Многие считают, что это главный старт всей жизни.

- Рене Фазель и Дмитрий Чернышенко были на матче. Может быть, обсуждали участие клубов КХЛ в Лиге чемпионов?

- Нет, Лигу чемпионов не обсуждали (смеется). Мы обсуждали матч СКА - «Локомотив».

- А как Фазель оценивает возможность положительного исхода переговоров с НХЛ?

- Он считает, что шансы есть, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Бэттман объявил о том, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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