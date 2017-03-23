Владимир Вайсс: Сборная Грузии полна решимости обыграть Сербию

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«К сожалению, в нынешнем отборочном цикле нам еще не удалось одержать ни одной победы. Учитывая качество игры – это обидно. Что касается настроя в команде, то несмотря на отсутствие Мчедлидзе, Окриашвили и Даушвили, то он хороший. Ребята полны решимости выиграть завтрашний матч.

Безусловно, нам необходимо иметь план «б». В команде отсутствуют три ведущих футболиста и их необходимо заменять другими игроками. В любом случае, завтра на поле выйдут те 11 футболистов, которые будут полностью готовы, для того, чтобы побороться за победу», - цитирует Вайсса sputnik-georgia.ru.

Матч Грузия – Сербия состоится 24 марта в Тбилиси. Начало в 20:00 по Москве.





