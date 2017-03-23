Владимир Вайсс: Сборная Грузии полна решимости обыграть Сербию
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился
ожиданиями от матча со сборной Сербии. Напомним, что командам предстоит сыграть
в квалификации ЧМ-2018.
«К сожалению, в нынешнем отборочном цикле нам еще
не удалось одержать ни одной победы. Учитывая качество игры – это
обидно. Что касается настроя в команде, то несмотря на отсутствие
Мчедлидзе, Окриашвили и Даушвили, то он хороший. Ребята полны решимости
выиграть завтрашний матч.
Безусловно, нам необходимо иметь план «б». В команде отсутствуют
три ведущих футболиста и их необходимо заменять другими игроками. В любом
случае, завтра на поле выйдут те 11 футболистов, которые будут полностью готовы,
для того, чтобы побороться за победу», - цитирует Вайсса sputnik-georgia.ru.
Матч Грузия – Сербия состоится 24 марта в Тбилиси. Начало в
20:00 по Москве.