Павлюченкова обыграла Шведову и вышла во второй раунд турнира в Майами
Матч первого раунда турнира WTA в Майами (США) между россиянкой Анастасией
Павлюченковой и представительницей Казахстана Ярославой Шведовой завершился
победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:0 в
пользу Павлюченковой.
Матч продолжался один час и 59 минут. Павлюченкова сделала
восемь эйсов при двух у соперницы. При этом россиянка допустила 15 двойных
ошибок, а Шведова – четыре.
В следующем раунде Анастасия сыграет с победительницей пары
Беттани Маттек-Сэндз (США) – Элина Свитолина (Украина).
Турнир WTA.
Майами (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423 доллара
Первый раунд
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Шведова Я. (Казахстан) - 6:7, 6:2, 6:0
Место и дата
23 марта 21:45, , Онлайн-трансляция
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