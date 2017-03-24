Александр Медведев: «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке. Нам предстоят интересные матчи

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба против «Локомотива» (5:4 ОТ).

- Как состояние Войнова?

- Врачи колдуют. Надеюсь, он сможет сыграть.

- Сумасшедший матч вышел. Снова первая игра - и очень сложная.

- Старт серии всегда тяжелый. А здесь даже эта ситуация: у Коскинена порвался шнурок и вышел Шестеркин. Советую всем посмотреть эпизод, когда шайба, задев его щиток, попадает сначала в ближнюю штангу, отскакивает в дальнюю и вылетает в площадку. Если бы он не задел своим щитком шайбу, исход был бы другим. Но это еще раз показывает, насколько непредсказуем хоккей. А игра была очень интересная! «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке. Нам предстоят очень интересные игры, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба дубль оформил Ярно Коскиранта, еще по шайбе забросили Патрик Херсли и Никита Гусев. Победный гол в овертайме забил Херсли. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.