Александр Медведев: «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке. Нам предстоят интересные матчи
Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба против «Локомотива» (5:4 ОТ).
- Как состояние Войнова?
- Врачи колдуют. Надеюсь, он сможет сыграть.
- Сумасшедший матч вышел. Снова первая игра - и очень сложная.
- Старт серии всегда тяжелый. А здесь даже эта ситуация: у Коскинена порвался шнурок и вышел Шестеркин. Советую всем посмотреть эпизод, когда шайба, задев его щиток, попадает сначала в ближнюю штангу, отскакивает в дальнюю и вылетает в площадку. Если бы он не задел своим щитком шайбу, исход был бы другим. Но это еще раз показывает, насколько непредсказуем хоккей. А игра была очень интересная! «Локомотив» здорово играл и в обороне, и в атаке. Нам предстоят очень интересные игры, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба дубль оформил Ярно Коскиранта, еще по шайбе забросили Патрик Херсли и Никита Гусев. Победный гол в овертайме забил Херсли. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция