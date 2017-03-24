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Бразилия - Уругвай. Текстовая трансляция начнется в 2:00

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч квалификации ЧМ-2018 Уругвай - Бразилия на сайте «Советского спорта».

Следить за ходом встречи в Монтевидео вы можете здесь.

Матч

Уругвай - Бразилия - 0:0

1-й тайм

Состав

Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес, Ролан, Кавани

Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо, Аугусто, Паулиньо, Фирмино, Неймар

Судья:

Патрисио Лоустау (Аргентина)

Место и дата

24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция


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