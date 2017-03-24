Бразилия - Уругвай. Текстовая трансляция начнется в 2:00
Матч квалификации ЧМ-2018 Уругвай - Бразилия на сайте «Советского спорта».
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Матч
Состав
Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес, Ролан, Кавани
Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо, Аугусто, Паулиньо, Фирмино, Неймар
Судья:
Патрисио Лоустау (Аргентина)
Место и дата
24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция
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