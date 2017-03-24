Карим Бензема: Несправедливо, что меня снова не вызвали в сборную Франции

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема разочарован тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную сборную.

- Это несправедливо, что меня в очередной раз не вызвали в сборную. Трудно виграть за такой великий клуб, как «Реал», но не играть в национальной команде. Выступать за сборную – это всегда большая честь. Я люблю футбол, поэтому, когда в очередной раз не попадаю в список вызванных в сборную игроков, мне становится грустно.

Считаю, это несправедливо, и требую объяснений. Не прав тот, кто говорит, что я не люблю сборную Франции. Меня не вызывали в команду из-за дела Вальбуэна, по которому меня не признали виновным и за которое я уже заплатил сполна, — заявил Бензема.

Напомним, 25 марта французы сыграют с командой Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.

Карим Бензема сыграл за «трехцветных» 81 матч и забил 27 мячей. Ранее он был отстранен от игр сборной в связи с делом о шантаже бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

