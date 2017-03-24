Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай0 : 0Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карим Бензема: Несправедливо, что меня снова не вызвали в сборную Франции

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема разочарован тем, что Дидье Дешам снова не вызвал его в национальную сборную. 

- Это несправедливо, что меня в очередной раз не вызвали в сборную. Трудно виграть за такой великий клуб, как «Реал», но не играть в национальной команде. Выступать за сборную – это всегда большая честь. Я люблю футбол, поэтому, когда в очередной раз не попадаю в список вызванных в сборную игроков, мне становится грустно.

Считаю, это несправедливо, и требую объяснений. Не прав тот, кто говорит, что я не люблю сборную Франции. Меня не вызывали в команду из-за дела Вальбуэна, по которому меня не признали виновным и за которое я уже заплатил сполна, — заявил Бензема. 

Напомним, 25 марта французы сыграют с командой Люксембурга в рамках квалификации ЧМ-2018.

Карим Бензема сыграл за «трехцветных» 81 матч и забил 27 мячей. Ранее он был отстранен от игр сборной в связи с делом о шантаже бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Матч

Люксембург - Франция

Место и дата

25 марта 21:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Испания - Израиль. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч квалификации ЧМ-2018 на сайте «Советского спорта».Гол Хамеса Родригеса принес Колумбии победу над БоливиейСборная Колумбии переиграла Боливию(1:0) в матче 13-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2018.Владимир Вайсс: Сборная Грузии полна решимости обыграть СербиюГлавный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.ЧМ-2018. Квалификация. Уругвай – Бразилия, Аргентина – Чили и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Южной Америке.Рейна покинул расположение сборной Испании из-за травмы и вернется в «Наполи»Голкипер «Наполи» и сборной Испании Пепе Рейна получил травму, находясь в расположении национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Лука Модрич: Украина – наш главный соперник в квалификации ЧМ-2018Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Анте Чачич: Уверен, что сильные качества Виды помогут нам в матче с УкраинойГлавный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился ожиданиями от матча против сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Джанни Де Бьязи: Если мы обыграем Италию, я буду самым счастливым человеком в миреГлавный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи поделился ожиданиями от матча со сборной Италии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Джампьеро Вентура: Матч с Албанией не будет легкимГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от матча со сборной Албании. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Тарас Степаненко: Сборная Украины готовилась по-особенному, чтобы нейтрализовать Модрича и РакитичаПолузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Андрей Шевченко: Задача сборной Украины – создать прессинг в комфортной зоне хорватовГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Денис Глушаков: Хочу играть! Устал тренироватьсяПолузащитник сборной России Денис Глушаков, заявил, что устал от тренировок и хочет играть.Уругвай – Бразилия. Начало текстовой трансляции в 02.00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 13-го квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке между сборными Уругвая и Бразилии.Иран одержал гостевую победу над Катаром в квалификации ЧМ-2018Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Катара и Ирана завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Ирана.Япония обыграла ОАЭ в квалификации ЧМ-2018Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между сборными ОАЭ и Японии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Японии.«Севилья» наказана частичным закрытием стадиона за оскорбление болельщиками Серхио РамосаФедерация футбола Испании наказала «Севилью» частичным закрытием трибун. Причина – оскорбление болельщиками команды защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.Сенатор Владимир Джабаров: Представьте, если мы запретим въезд в Россию во время ЧМ-2018 ведущим игрокам сборной УкраиныСенатор Владимир Джабаров прокомментировал запрет на въезд в Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была принять участие в Евровидении-2017. В качестве ответной меры он допустил возможность запретить въезд некоторых игроков сборной Украины во время чемпионата мира 2018 года.Мария Захарова: Западный мир предпримет серьезные шаги для срыва ЧМ-2018 в РоссииДиректор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что страны Запада попытаются сорвать чемпионат мира-2018 в России.Франк Лебеф: Канте – потрясающий воин, но он не личностьБывший футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба и французской национальной команды Нголо Канте.Саудовская Аравия обыграла Таиланд в квалификации ЧМ-2018Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Таиланда и Саудовской Аравии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Саудовской Аравии.
Хоккей
Александр Медведев: Если НХЛ хочет выстрелить себе в ногу, это нанесет ущерб. И им тоже
Теннис
Павлюченкова обыграла Шведову и вышла во второй раунд турнира в Майами
Хоккей
Алексей Кудашов: Мы совершили несколько ошибок, потому и проиграли СКА
Хоккей
Олег Знарок: В игре СКА присутствовал брак из-за перерыва
все новости
Франция
Франциякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Карим Бензема
Карим Бенземавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости