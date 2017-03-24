Боб Арум: Головкин выиграл у Джейкобса по меньшей мере шесть раундов

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.

- Это был хороший поединок. Думаю, Джейкобс провел бой гораздо лучше, чем от него ожидало большинство, но это не отменяет того, что Головкин, на мой взгляд, все-таки одержал победу.

Я смотрел поединок по телевизору и отдал ему семь раундов – таким образом, с учетом нокдауна, он победил с разницей в три очка, как на двух судейских картах. При наихудшем для себя сценарии, Головкин выиграл 6 раундов, что все равно достаточно для победы, - заявил Арум.

Напомним, в минувшее воскресенье чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин в упорном поединке одолел по очкам американца Дэниела Джейкобса.

Следующим оппонентом боксера из Казахстана может стать обладатель пояса WBO британец Билли Джо Сондерс.





