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Вячеслав Быков: Никаких контактов с ЦСКА у меня не было

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не подтвердил информацию о своих переговорах с представителями ЦСКА. 

- Я сожалею, что моему коллеге Дмитрию Квартальнову не дали возможность доработать до конца контракта.

Все, что касается меня, – на уровне слухов, и никаких контактов с ЦСКА у меня не было. Мне нечего комментировать, кроме как выразить сожаление моему коллеге, - заявил Быков.

Напомним, ранее столичный клуб расторг контракт с Дмитрием Квартальновым.

Вячеслав Быков занимал пост главного тренера ЦСКА в 2004 - 2009 годах.


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