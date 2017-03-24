Вячеслав Быков: Никаких контактов с ЦСКА у меня не было
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков не подтвердил информацию о своих переговорах с представителями ЦСКА.
- Я сожалею, что моему коллеге Дмитрию Квартальнову не дали возможность доработать до конца контракта.
Все, что касается меня, – на уровне слухов, и никаких контактов с ЦСКА у меня не было. Мне нечего комментировать, кроме как выразить сожаление моему коллеге, - заявил Быков.
Напомним, ранее столичный клуб расторг контракт с Дмитрием Квартальновым.
Вячеслав Быков занимал пост главного тренера ЦСКА в 2004 - 2009 годах.
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