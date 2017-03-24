Уругвай – Бразилия. Годин и Кавани выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб сборной Уругвая определился с составом на матч против Бразилии.
Стартовый состав: Сильва - Годин, Сильва, Коатес, Перейра - Родригес, Аревало, Весино, Санчес - Ролан, Кавани.
Запасные: Стуани, Лодейро, Хименес, Конде, де Арраскаэта, Эрнандес, Гонсалес, Лаксальт, Фусиле, Урретавискайя, Кампанья, Корухо.
Напомним, матч квалификации на чемпионат мира-2018 пройдет в Уругвае и начнется в 2:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Уругвай - Бразилия - 1:4 (1:1)
Голы
Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).
Состав
Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани
Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар
Предупреждения:
Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60
Судья:
Патрисио Лоустау (Аргентина)
Место и дата
24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция