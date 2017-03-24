Уругвай – Бразилия. Годин и Кавани выйдут в стартовом составе

Бранислав Иванович: У Грузии хорошо организованная команда, матч с ними не будет легким

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча со сборной Грузии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.