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Валерий Карпин: На данный момент Каррера - лучший тренер РФПЛ

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин дал оценку работе нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры.

- Массимо Каррера - самый сильный тренер РФПЛ. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он — лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация, - заявил Карпин.

Напомним, московский «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 20 туров, опережая «Зенит» и ЦСКА на шесть очков. 

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