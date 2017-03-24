Валерий Карпин: На данный момент Каррера - лучший тренер РФПЛ

Бывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин дал оценку работе нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры.

- Массимо Каррера - самый сильный тренер РФПЛ. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он — лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация, - заявил Карпин.

Напомним, московский «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 20 туров, опережая «Зенит» и ЦСКА на шесть очков.

