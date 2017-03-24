Мурат Гассиев выйдет на ринг в мае или июне
Стала известна ориентировочная дата следующего поединка с участием чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева.
- Бой Гассиева состоится в мае или июне. Мы изучаем несколько оппонентов, - заявил промоутер Гассиева Леон Маргулес.
Оппонентом Мурата может стать экс-чемпион мира поляк Кшиштоф Гловацки. Осенью прошлого года он уступил чемпионский пояс WBO украинцу Александру Усику.
Напомним, Гассиев в минувшем декабре победил в Москве соотечественника Дениса Лебедева разделенным решением судей и завоевал титул IBF. Пояс WBA остался у Дениса, так как он не был выставлен на этот поединок.
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