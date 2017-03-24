Мурат Гассиев выйдет на ринг в мае или июне

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Андрей Рябинский: Пока не обсуждал с Лебедевым повторный поединок с Гассиевым, но люди заслуживают его увидеть Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о своем намерении организовать повторный поединок Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.

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