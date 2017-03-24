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Гол Хамеса Родригеса принес Колумбии победу над Боливией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Колумбии переиграла Боливию (1:0) в матче 13-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2018.

Единственный мяч на 83-й минуты игры забил полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес. Он отправил мяч в сетку после своего же неудачного удара с пенальти.

Колумбия набрала 21 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице. Боливия (7 очков) идет на девятом месте.

29 марта колумбийцы на выезде сыграют с командой Эквадора. Сборная Боливии днем ранее сыграет с Аргентиной.

Матч

Колумбия - Боливия - 1:0 (0:0)

Голы

Родригес 83 (1:0).

Место и дата

23 марта 23:30, , Онлайн-трансляция



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