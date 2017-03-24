Гол Хамеса Родригеса принес Колумбии победу над Боливией

Сборная Колумбии переиграла Боливию (1:0) в матче 13-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2018.

Единственный мяч на 83-й минуты игры забил полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес. Он отправил мяч в сетку после своего же неудачного удара с пенальти.



Колумбия набрала 21 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице. Боливия (7 очков) идет на девятом месте.

29 марта колумбийцы на выезде сыграют с командой Эквадора. Сборная Боливии днем ранее сыграет с Аргентиной.

Матч Колумбия - Боливия - 1:0 (0:0) Голы Родригес 83 (1:0). Место и дата 23 марта 23:30, , Онлайн-трансляция



