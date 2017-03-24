Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уругвай1 : 2Бразилия
Баскетбол  УНИКС- : -ЦСКА
Футбол  Испания- : -Израиль
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Кот-д'Ивуар
Футбол  Хорватия- : -Украина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Карпин: Думал, что «Ростов» выиграет как минимум один матч у «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Карпин отметил удачное выступление «Ростова» в еврокубках сезона-2016/17. 

-  «Ростов» — молодцы. Я вообще думал, что подопечные Курбана Бердыева выиграют как минимум один матч у «Манчестер Юнайтед». Порадовал и «Краснодар». Могли ли наши клубы выступить лучше? Может быть. Но и показанные результаты — отличное достижение как для «Ростова», так и для «Краснодара».

Бердыев выстраивает вязкую, глубокую и низкую оборону у своих ворот, которую тяжело пройти любому, даже очень высококлассному, сопернику, - рассказал Карпин.

Напомним, «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

В четвертьфинале турнира команда Жозе Моуринью сыграет с брюссельским «Андерлехтом».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Карпин: На данный момент Каррера - лучший тренер РФПЛБывший полузащитник и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин дал оценку работе нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры.«Швайни» и 5 еще топ-неудачников АПЛ«Швайни» и 5 еще топ-неудачников АПЛОчередная звезда, так и не заблистав на небосклоне английской премьер-лиги, отправляется попытать счастье в США.«Барселона», «Наполи» и «Сент-Этьен» оштрафованы по итогам матчей еврокубковУЕФА объявил о штрафах по итогам матчей еврокубков.«Ростов» оштрафован УЕФА на 16 000 евро за использование пиротехники на матче со «Спартой»«Ростов» получил штраф от УЕФА на 16 000 евро. Российский клуб наказан за использование болельщиками пиротехники во время матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (1:1).«Ман Сити» без шоколада, «Челси» без кетчупа. 8 запретных продуктов АПЛ«Ман Сити» без шоколада, «Челси» без кетчупа. 8 запретных продуктов АПЛ«Советский спорт» вспоминает эти и другие гастрономические запреты АПЛ.Андер Эррера: «Реал»? Де Хеа может стать легендой «Юнайтед», если сам этого захочетПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высоко оценил способности голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, а также выразил надежду, что его соотечественник не перейдет в мадридский «Реал».Александр Шикунов: Если у «Ростова» будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнетБывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, подтвердил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с Курбаном Бердыевым, а также выразил надежду на то, что соглашение со специалистом будет продлено.«Ростов» попытается сохранить Бердыева на следующий сезонРуководство «Ростова» намерено приложить максимум усилий для того, чтобы в будущем сезоне сохранить Курбана Бердыева в команде.«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?Защитник «Зенита» Евгений Чернов – о футболе в «-25», необходимости томского Галицкого и отказе клубам премьер-лиги ради шанса в основе.Куда делся ростовский миллиард?!Куда делся ростовский миллиард?!Ростовские «мужики» пошумели в Европе, но команда по-прежнему в долгах. «Советский спорт» разбирается в финансовой ситуации.«Ростов» показал, как выглядит поле, на котором запретили играть«Ростов» в своем Твиттер-аккаунте разместил фотографию поля стадиона «Олимп-2».Алекс Фергюсон: Попадание в Лигу чемпионов через Лигу Европы - отличный стимул для «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон полагает, что в текущем сезоне у команды должна быть высокая мотивация в Лиге Европы.«Реал» сыграет летом с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»«Реал» обнародовал календарь матчей, которые команда проведет в рамках Международного кубка чемпионов в США.«Спартаку» не дали пенальти по ошибке, гол Данни засчитали правильно«Спартаку» не дали пенальти по ошибке, гол Данни засчитали правильноСостоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС по матчам 20-го тура, на которой разбирались спорные судейские решения.Сэр Алекс Фергюсон: Не стану скрывать, я действительно скучаю по футболуБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон заявил, что будучи наставником «красных дьяволов», пытался пригласить в команду защитника «Милана» Паоло Мальдини. Также специалист, который три года назад завершил профессиональную карьеру, рассказал, что скучает по футболу.Асмир Бегович: Глядя на стычку Конте и Моуринью, игроки «Челси» едва сдерживали смехГолкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал стычку Жозе Моуринью и Антонио Конте во время четвертьфинального матча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которая завершилась победой «синих» (1:).Фил Джонс получил травму и покинул расположение сборной АнглииКак сообщает BBC, защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс покинул расположение сборной Англии и не сыграет в ближайших матчах своей команды.Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и ХамесаКак сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.Итальянский журналист: Азмун по своему уровню подойдет для топ-клубаИтальянский журналист Микаэль Брага полагает, что иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в сильном европейском клубе.Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.
Бокс
Мурат Гассиев выйдет на ринг в мае или июне
Футбол
Валерий Карпин: На данный момент Каррера - лучший тренер РФПЛ
Хоккей
Вячеслав Быков: Никаких контактов с ЦСКА у меня не было
Бокс
Боб Арум: Головкин выиграл у Джейкобса по меньшей мере шесть раундов
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости