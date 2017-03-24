Валерий Карпин: Думал, что «Ростов» выиграет как минимум один матч у «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Карпин отметил удачное выступление «Ростова» в еврокубках сезона-2016/17.

- «Ростов» — молодцы. Я вообще думал, что подопечные Курбана Бердыева выиграют как минимум один матч у «Манчестер Юнайтед». Порадовал и «Краснодар». Могли ли наши клубы выступить лучше? Может быть. Но и показанные результаты — отличное достижение как для «Ростова», так и для «Краснодара».

Бердыев выстраивает вязкую, глубокую и низкую оборону у своих ворот, которую тяжело пройти любому, даже очень высококлассному, сопернику, - рассказал Карпин.

Напомним, «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

В четвертьфинале турнира команда Жозе Моуринью сыграет с брюссельским «Андерлехтом».



