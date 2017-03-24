Ули Хенесс: Владелец «Хоффенхайма» не позволил Нагельсманну уйти в «Баварию»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал об интересе мюнхенского гранда к главному тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну.

- Год назад, когда Нагельсманн стал главным тренером «Хоффенхайма», команда находилась в зоне вылета. А сейчас они готовятся взять старт в Лиге чемпионов. Такие результаты заслуживают уважения и говорят сами за себя. Предлагала ли «Бавария» Юлиану стать тренером одной из наших юниорских команд еще в 2015 году? Нагельсманн охотно переехал бы в Мюнхен, но владелец «Хоффенхайма» господин Хопп не позволил ему этого сделать, - рассказал Хенесс в интервью TZ.

«Бавария» в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, на 13 очков опережая «РБ Лейпциг». «Хоффенхайм» идет на четвертом месте.

Юлиан Нагельсманн стал самым молодым главным тренером в истории первой бундеслиги.

