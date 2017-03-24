Андрей Шевченко: Наша главная задача - прессинговать хорватов в середине поля

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с хорватами в квалификации ЧМ-2018.

- Нам удалось сделать определенный микроцикл и проделать нужную работу. На тренировках мы хорошо исследовали игроков, наблюдали за их готовностью и физическими качествами. И сейчас я смело могу сказать, что сборная Украины готова к завтрашнему матчу.

Что касается малого количестве игровой практики, которую получают легионеры сборной, мы посмотрели их физическое состояние и увидели, что они нормально готовы. И если психологически хорошо подготовится, то можно полноценно отыграть весь матч.

Если кто-то из таких футболистов будет вынужден выйти на поле, то я выпущу его, потому что я верю в своих ребят.

Задача команды — создать прессинг в комфортной зоне хорватов. Их комфортная зона — середина поля. И чем больше там будет прессинга, тем лучше для нас.

Результат очень важен для нас, но его можно добиться разными способами. Нам хочется добиться результата с помощью хорошей достойно игры — это главное, о чем я сейчас прошу футболистов, - рассказал Шевченко в интервью Sport Arena.

Матч Украина - Хорватия начнется сегодня в 21:45. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.