Раньери станет лауреатом премии «Золотая скамейка»

65-летний Клаудио Раньери будет удостоен специальной награды, учрежденной Федерацией футбола Италии.

На следующей неделе тренер станет обладателем приза «Золотая скаймейка».

«Во время специальной церемонии Раньери будет вручена награда за выдающееся достижение «Лестера» в чемпионате Англии-2015/16», - говорится в заявлении федерации.

The awards keep coming for Claudio Ranieri

He's to be awarded with a 'Golden Bench' next weekhttps://t.co/qSKkWywEMY pic.twitter.com/xl6Dpndoau