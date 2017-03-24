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Раньери станет лауреатом премии «Золотая скамейка»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

65-летний Клаудио Раньери будет удостоен специальной награды, учрежденной Федерацией футбола Италии. 

На следующей неделе тренер станет обладателем приза «Золотая скаймейка».

«Во время специальной церемонии Раньери будет вручена награда за выдающееся достижение «Лестера» в чемпионате Англии-2015/16», - говорится в заявлении федерации.

Напомним, 24 февраля Клаудио Раньери был уволен из «Лестера». Главным тренером команды стал его бывший ассистент Крэйг Шекспир.

После этого «лисам» удалось пройти «Севилью» на стадии 1/8 Лиги чемпионов и пробиться в четвертьфинал, где команде предстоит встретиться с «Атлетико» (Мадрид).


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