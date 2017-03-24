Раньери станет лауреатом премии «Золотая скамейка»
65-летний Клаудио Раньери будет удостоен специальной награды, учрежденной Федерацией футбола Италии.
На следующей неделе тренер станет обладателем приза «Золотая скаймейка».
«Во время специальной церемонии Раньери будет вручена награда за выдающееся достижение «Лестера» в чемпионате Англии-2015/16», - говорится в заявлении федерации.
The awards keep coming for Claudio Ranieri— BBC Sport (@BBCSport) 23 марта 2017 г.
He's to be awarded with a 'Golden Bench' next weekhttps://t.co/qSKkWywEMY pic.twitter.com/xl6Dpndoau
Напомним, 24 февраля Клаудио Раньери был уволен из «Лестера». Главным тренером команды стал его бывший ассистент Крэйг Шекспир.
После этого «лисам» удалось пройти «Севилью» на стадии 1/8 Лиги чемпионов и пробиться в четвертьфинал, где команде предстоит встретиться с «Атлетико» (Мадрид).