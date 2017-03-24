Хет-трик Паулиньо принес Бразилии гостевую победу над Уругваем
Сборная Бразилии нанесла поражение команде Уругвая (4:1) в матче квалификации ЧМ-2018.
Уже на 9-й минуте голкипер пентакампеонов Алисон Бекер завалил на газон Эдинсона Кавани, после чего нападающий «ПСЖ» хладнокровно реализовал пенальти.
Однако затем инициативой завладели гости. Через 10 минут Паулиньо удался роскошный удар в верхний угол с 25 метров. В начале второго тайма полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» оформил дубль, удачно сыграв на добивании.
На 74-й минуте отличился Неймар, реализовавший выход один на один с вратарем уругвайцев Мартином Силвой. А уже в компенсированное время Паулиньо установил на табло стадиона «Сентенарио» окончательный счет.
Сборная Бразилии упрочила свое лидерство в турнирной таблице Южноамериканской квалификационной группы. Команда набрала 30 очков в 13 турах. Уругвай идет вторым (23 очка).
29 марта сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Перу, а Бразилия в тот же день примет Парагвай.
Матч
Уругвай - Бразилия - 1:4 (1:1)
Голы
Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).
Состав
Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани
Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар
Предупреждения:
Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60
Судья:
Патрисио Лоустау (Аргентина)
Место и дата
24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция