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Хет-трик Паулиньо принес Бразилии гостевую победу над Уругваем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Бразилии нанесла поражение команде Уругвая (4:1) в матче квалификации ЧМ-2018.

Уже на 9-й минуте голкипер пентакампеонов Алисон Бекер завалил на газон Эдинсона Кавани, после чего нападающий «ПСЖ» хладнокровно реализовал пенальти.

Однако затем инициативой завладели гости. Через 10 минут Паулиньо удался роскошный удар в верхний угол с 25 метров. В начале второго тайма полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

На 74-й минуте отличился Неймар, реализовавший выход один на один с вратарем уругвайцев Мартином Силвой. А уже в компенсированное время Паулиньо установил на табло стадиона «Сентенарио» окончательный счет.

Сборная Бразилии упрочила свое лидерство в турнирной таблице Южноамериканской квалификационной группы. Команда набрала 30 очков в 13 турах. Уругвай идет вторым (23 очка).

29 марта сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Перу, а Бразилия в тот же день примет Парагвай.

Матч

Уругвай - Бразилия - 1:4 (1:1)

Голы

Кавани 9 (1:0 - пен.). Паулиньо 19 (1:1). Паулиньо 51 (1:2). Неймар 74 (1:3). Паулиньо 90 (1:4).

Состав

Уругвай: Силва М., Силва Г., Годин, Коатес, Перейра М., Родригес, Весино, Аревало, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 59), Кавани

Бразилия: Алисон, Маркиньос, Марсело, Миранда, Алвес Д., Каземиро, Коутиньо (Виллиан, 86), Аугусто (Фернандиньо, 80), Паулиньо, Фирмино (Соуза, 87), Неймар

Предупреждения:

Перейра М., 35; Годин, 64; Коатес, 68 - Каземиро, 44; Марсело, 56; Алвес Д., 60

Судья:

Патрисио Лоустау (Аргентина)

Место и дата

24 марта 02:00, Эстадио Сентенарио, Текстовая трансляция


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