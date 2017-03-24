Хет-трик Паулиньо принес Бразилии гостевую победу над Уругваем

Сборная Бразилии нанесла поражение команде Уругвая (4:1) в матче квалификации ЧМ-2018.

Уже на 9-й минуте голкипер пентакампеонов Алисон Бекер завалил на газон Эдинсона Кавани, после чего нападающий «ПСЖ» хладнокровно реализовал пенальти.

Однако затем инициативой завладели гости. Через 10 минут Паулиньо удался роскошный удар в верхний угол с 25 метров. В начале второго тайма полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

На 74-й минуте отличился Неймар, реализовавший выход один на один с вратарем уругвайцев Мартином Силвой. А уже в компенсированное время Паулиньо установил на табло стадиона «Сентенарио» окончательный счет.



Сборная Бразилии упрочила свое лидерство в турнирной таблице Южноамериканской квалификационной группы. Команда набрала 30 очков в 13 турах. Уругвай идет вторым (23 очка).

29 марта сборная Уругвая сыграет на выезде с командой Перу, а Бразилия в тот же день примет Парагвай.



