Гол Месси с пенальти помог Аргентине переиграть Чили
Сборная Аргентины нанесла поражение команде Чили (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.
Единственный мяч на 16-й минуте с пенальти забил Лионель Месси.
Таким образом, команда Аргентины взяла у чилийцев реванш за поражения в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов и обошла их в турнирной таблице.
Аргентинцы вышли на третье место, а команда Чили опустилась на шестую строчку.
28 марта Аргентина сыграет на выезде с Боливией, а команда Чили на следующий день примет Венесуэлу.
Матч
Место и дата
24 марта 02:30, , Онлайн-трансляция
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