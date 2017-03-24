Гол Месси с пенальти помог Аргентине переиграть Чили

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Чили (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.

Единственный мяч на 16-й минуте с пенальти забил Лионель Месси.

Таким образом, команда Аргентины взяла у чилийцев реванш за поражения в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов и обошла их в турнирной таблице.

Аргентинцы вышли на третье место, а команда Чили опустилась на шестую строчку.

28 марта Аргентина сыграет на выезде с Боливией, а команда Чили на следующий день примет Венесуэлу.

Матч Аргентина - Чили Место и дата 24 марта 02:30, , Онлайн-трансляция







