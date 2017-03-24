44 сэйва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Вашингтон»
Хоккеисты «Вашингтона» нанесли поражение «Коламбусу» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В начале третьего периода счет открыл защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс, а через 5 минут Дмитрий Орлов восстановил равновесие.
В серии послеметчевых буллитов единственный точный бросок на счету Ти-Джея Оши.
Отметим, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 44 броска по своим воротам из 45.
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Коламбус» идет на третьем месте.
Матч
Место и дата
24 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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