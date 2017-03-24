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«Тампа» переиграла «Бостон», Кучеров оформил хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесли поражение «Бостону» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Автором трех заброшенных шайб гостей стал российский форвард Никита Кучеров. Он дважды реализовал численное преимущество, а в концовке встречи поразил пустые ворота «Брюинз».

«Тампа», прервавшая серию из трех поражений, занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Бостон» идет на восьмом месте. Обе команды продолжают битву за попадание в зону плей-офф.

Матч

Бостон - Тампа-Бэй

Место и дата

24 марта 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция



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