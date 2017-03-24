Матч с участием Весниной на турнире в Майами будет доигран в пятницу вечером
Окончание матча второго круга турнира WTA в Майами с участием российской теннисистки Елены Весниной перенесено на следующий игровой день.
Напомним, на прошлой неделе Елена Веснина выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе.
Борьбу в Майами россиянка начала с матча против Айлы Томлянович - уроженки Загреба, выступающей за Австралию.
Соперницы обменялись выигранными партиями, а в третьем сете Веснина уступала со счетом 3:5. В этот момент пошел сильный дождь, который и стал причиной переноса игры.
Турнир WTA. Майами (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423 доллара
Второй круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Томлянович А. (Хорватия)
Место и дата
24 марта 00:30, , Онлайн-трансляция
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