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Матч с участием Весниной на турнире в Майами будет доигран в пятницу вечером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Окончание матча второго круга турнира WTA в Майами с участием российской теннисистки Елены Весниной перенесено на следующий игровой день.

Напомним, на прошлой неделе Елена Веснина выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе.

Борьбу в Майами россиянка начала с матча против Айлы Томлянович - уроженки Загреба, выступающей за Австралию.

Соперницы обменялись выигранными партиями, а в третьем сете Веснина уступала со счетом 3:5. В этот момент пошел сильный дождь, который и стал причиной переноса игры.

Турнир WTA. Майами (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 669 423 доллара

Второй круг

Матч

Веснина Е. (Россия) - Томлянович А. (Хорватия)

Место и дата

24 марта 00:30, , Онлайн-трансляция


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