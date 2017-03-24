Матч с участием Весниной на турнире в Майами будет доигран в пятницу вечером

Андрей Чесноков: Кузнецова имела все шансы выиграть в двух сетах, но не использовала их

Тренер российской теннисистки Елены Весниной Андрей Чесноков поделился впечатлениями после победы своей подопечной в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, что Веснина в финале обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.