Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Австралии», Квят - 12-й
В Мельбурне состоялась первая сессия свободных заездов в рамках первого этапа чемпионата мира «Формулы-1».
Лучшие результаты на трассе показали гонщики «Мерседеса»: британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стал 12-м.
PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF #FP1— Formula 1 (@F1) 24 марта 2017 г.
First practice session of 2017 = DONE#AusGP #F1isBack 🇦🇺 pic.twitter.com/mNQGxHTJlv
Гонка состоится в воскресенье, 26 марта.
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