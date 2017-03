Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Австралии», Квят - 12-й

В Мельбурне состоялась первая сессия свободных заездов в рамках первого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Лучшие результаты на трассе показали гонщики «Мерседеса»: британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят стал 12-м.

PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF #FP1



First practice session of 2017 = DONE#AusGP #F1isBack 🇦🇺 pic.twitter.com/mNQGxHTJlv