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Оскар де ла Хойя: Бой Головкина в июне - это проявление неуважения ко всем

Источник:  ESPNКомментарии

Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя раскритиковал намерение чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина провести поединок в июне.

- Бой Головкина в июне будет неуважением ко всем. Насколько они серьезно хотят боя с Альваресом? Ведь Головкин может получить рассечение, он может проиграть. Может травмировать руку. Это будет слишком близко к сентябрю и может лишить нас времени для продвижения поединка. Июньский бой нарушит все планы. Как мы можем так рисковать? У нас есть спонсоры, которые хотят продвигать этот бой сразу после встречи Канело с Чавесом, - заявил де ла Хойя.

Напомним, в минувший уик-энд Геннадий Головкин в напряженном бою победил по очкам американца Дэниела Джейкобса.

Ожидается, что в июне боец из Казахстана сразится за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе с обладателем пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом.

Оскар де ла Хойя представляет интересы мексиканца Сауля Альвареса, который 6 мая должен сразиться в Лас-Вегасе с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. 





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