Рональд «Уинки» Райт: В реванше Уорда и Ковалева нас может ждать фейерверк

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Рональд «Уинки» Райт поделился своим взглядом на противостояние Андре Уорда и Сергея Ковалева.

- Думаю, впервые за карьеру оба соперника нервничали. Потом Ковалев смог записать в свой актив нокдаун и стал действовать смелее. Но во второй половине боя Уорд начал активно работать по корпусу, на ближней дистанции - и переломил ход поединка. Судейское решение могло быть в любую сторону. Арбитры отдали победу Уорду, и я согласен с этим. Надеюсь, в повторном бою Андре выступит лучше и у нас не останется уже никаких вопросов. Думаю, в реванше болельщиков может ждать настоящий фейерверк, - рассказал 45-летний Райт в интервью Fightspace.

Последний бой на профессиональном ринге «Уинки» Райт провел в 2012 году.

Напомним, в ноябре прошлого года Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Повторный поединок может состоятся в июне, однако команды боксеров пока не пришли к соглашению по дате и условиям боя.





