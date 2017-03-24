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Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Месси мстит чилийцам, Бразилия громит Уругвай, а ЦСКА расстается с Квартальновым. Главные новости утра
Источник: Twitter.com

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы. 

1. Промах Лионеля Месси в серии послематчевых пенальти способствовал поражению аргентинцев в финальном матче Кубка Америки-2016 против сборной Чили. Сегодня лидер «Барселоны» смог переиграть бывшего одноклубника Клаудио Браво, и сборная Аргентины добилась важной победы

2. Лидеры южноамериканского отбора на ЧМ-2018 бразильцы на выезде уверенно переиграли команду Уругвая. Один из лучших матчей в карьере провел полузащитник Паулиньо, ныне играющий в чемпионате Китая.

3. ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Он возглавлял армейцев с апреля 2014 года.

4. В то же время, бывший наставник сборной России Вячеслав Быков не подтвердил слухи о своем возвращении в стан красно-синих. 

5. «Лестер» после увольнения Клаудио Раньери преобразился на всех фронтах, а сам итальянский специалист продолжает собирать награды за прошлогоднее чудо в английской премьер-лиге.

6. Телевизионный эксперт Валерий Карпин высоко оценил качество работы Массимо Карреры в московском «Спартаке», но подчеркнул, что до конца сезона многое может измениться.

7. Героиня прошедшей недели в WTA-туре Елена Веснина едва не покинула супертурнир в Майами. Россиянка была в трех мячах от поражения в матче с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Поможет ли очень своевременный дождь Весниной спасти эту игру?

8. Сегодня стартует новый сезон в «Формуле-1». В первой серии свободных заездов на трассе в австралийском Мельбурне лучшим оказался трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

9. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил хет-трик в результативном матче с «Бостоном» и помог своей команде остаться в гонке за путевкой в плей-офф.

10. Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не понимает, почему главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в очередной раз не вызвал его в национальную команду.

Событие дня: Сегодня в Краснодаре сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара.

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