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Сергей Прядкин: Матчи с ивуарийцами и бельгийцами будут полезны для нас в преддверии Кубка конфедераций

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФПЛ сергей Прядкин прокомментировал ближайшие товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

- Не только тренеры национальной сборной, но и руководители, и тренеры клубов говорят о том, что будут достойные соперники. Классно, что будут, по сути, разные команды по стилю. Бельгийцы являются одними из лидеров Европы прошедших сезонов, но и ивуарийцы тоже очень сильные. Здорово, что в преддверии Кубка конфедераций спарринги состоятся именно с этими командами.

Мы довольно долго и тщательно выбирали спарринг-партнеров, и эти оппоненты как раз те, которые необходимы. Видя реакцию при общении с тренерами клубов РФПЛ, все поддерживают игры с этими соперниками. Жалко, что есть травмированные. Но я думаю, что есть время. Конечно, у тренера достаточно немного времени с точки зрения наигрывания состава, но выстраивание команды, думаю, идет в правильном направлении, - цитирует Прядкина «Р-Спорт». 

Напомним, что 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится со сборной Бельгии. 

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