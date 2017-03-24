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УЕФА: Россия не может претендовать на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти сообщил, что Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов еврокубков в сезоне-2018/19.

- Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя. 

Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов-организаторов Евро-2020. Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет все необходимое для этого, -  заявил Маркетти ТАСС. 

Заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку (стадион «Олимпийский) и Мадрид («Метрополитано»). В сентябре 2017 года будут названы стадионы. где пройдут решающие матчи еврокубков. 
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