Мэтт Митрион: Рад возможности разбить лицо Емельяненко на глазах у своей семьи

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион прокомментировал новость о том, что поединок против россиянина Федора Емельяненко состоится в Нью-Йорке.

– Я очень рад вернуться на восточное побережье и биться тут. Здесь вся моя семья. Здорово, что мои родственники будут свидетелями того, как я разобью лицо лучшему бойцу в супертяжелом весе в истории, – цитирует Митриона NY Post.

23 марта пресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня. Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.