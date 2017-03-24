Александр Бубнов: Нет ничего страшного в натурализации – ее не нужно бояться

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение по поводу натурализации бразильского футболиста ЦСКА Марио Фернандеса.

- Когда нет своего игрока уровня выше, что в этом плохого? Вот его натурализовали, но это же не говорит о том, что он всегда будет играть в сборной. Придет другой тренер и скажет: «Он мне не нужен». Нужно понимать, что натурализация сейчас нужна не столько сборной, сколько клубу. Вот, например, Гильерме – его паспорт больше нужен не сборной, а «Локомотиву». Нет ничего страшного в натурализации – ее не нужно бояться. Если россиянин будет лучше, то он будет играть. Смысл в том, что наш игрок должен доказывать свою состоятельность – это конкуренция, которая не должна пугать, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что Фернандес получил российское гражданство в июле 2016 года. Гилерме стал гражданином нашей страны в ноябре 2015 года, провел за национальную команду два матча и пропустил два мяча.