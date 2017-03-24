Кузнецов обыграл Истомина и вышел во второй круг турнира в Майами
Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Майами.
На старте турнира наш теннисист со счетом 6:4, 7:6 (7:0) переиграл Дениса Истомина из Узбекистана. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
В следующем круге Кузнецов сыграет с хорватом Иво Карловичем.
Еще один россиянин - Михаил Южный проиграл в первом раунде казахстанскому теннисисту Михаилу Кукушкину – 4:6, 1:6.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Истомин Д. (Узбекистан) - Кузнецов А. (Россия) - 4:5 Прерван
Место и дата
24 марта 00:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Южный М. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан)
Место и дата
24 марта 01:00, , Онлайн-трансляция
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