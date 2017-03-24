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Кузнецов обыграл Истомина и вышел во второй круг турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Майами.

На старте турнира наш теннисист со счетом 6:4, 7:6 (7:0) переиграл Дениса Истомина из Узбекистана. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. 

В следующем круге Кузнецов сыграет с хорватом Иво Карловичем. 

Еще один россиянин - Михаил Южный проиграл в первом раунде казахстанскому теннисисту Михаилу Кукушкину – 4:6, 1:6. 

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Матч

Истомин Д. (Узбекистан) - Кузнецов А. (Россия) - 4:5 Прерван

Место и дата

24 марта 00:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Южный М. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан)

Место и дата

24 марта 01:00, , Онлайн-трансляция

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