Юрий Газинский: Легко в матче с Кот-д'Ивуаром нам точно не придется

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

- Кот-д'Ивуар? Нельзя недооценивать соперника. Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придется.

О Бельгии я пока не думаю. Еще много времени до матча, что-то может поменяться. Конечно, состав у них - куда ни ткни, везде звезды. Это топ-сборная, но нам не нужно отталкиваться от них. Нужно играть в тот футбол, который мы можем показывать, - цитирует Газинского «Р-Спорт».

Напомним, что 24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится со сборной Бельгии.

