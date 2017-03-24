Кучеров – первая звезда дня в НХЛ

Джон Купер: Все дело в том, что Кучеров стал больше бросать

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:3) высказался об игре форварда Никиты Кучерова.