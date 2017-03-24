Кучеров – первая звезда дня в НХЛ
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
В матче с «Бостоном» (6:3) россиянин оформил хет-трик. Он дважды реализовал численное преимущество, а в концовке встречи поразил пустые ворота «Брюинз».
Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Джордан Эберле, набравший три (2+1) очка в матче против «Колорадо» (7:4).
Третья звезда - вратарь «Оттавы» Майк Кондон, отразивший 34 броска из 35 в матче против «Питтсбурга» (2:1 Б).
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