Бельгийский «Остенде» объявил о договоренности по трансферу Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс перейдет из петербургского клуба в «Остенде», сообщается на официальной странице бельгийского клуба в твиттере.

- Можем объявить, что мы договорились с Николасом Ломбертсом о трансфере в «Остенде». Подробности трансфера будут в пятницу, - говорится в сообщении.

We kunnen melden dat er zopas akkoord is bereikt met Nicolas Lombaerts ivm overgang naar KVO. Morgen meer nieuws ivm deze transfer. — KV Oostende (@kvoostende) 23 марта 2017 г.

Отметим, запись была сделана 23 марта в 22 часа по московскому времени.

Напомним, Ломбертс выступает за «Зенит» с 2007 года после перехода из «Гента». Бельгиец стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и один раз выигрывал Суперкубок России. Также защитник вместе с петербургским клубом побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА (2008). За сине-бело-голубых футболист, которому 20 марта исполнилось 32 года, провел 286 матчей во всех турнирах и забил 11 голов. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

«Остенде» по итогам первого этапа чемпионата Бельгии занял пятое место. На второй стадии сезона команда будет играть в турнире за 1-6 места вместе с «Андерлехтом», «Брюгге», «Зульте-Варегемом», «Шарлеруа» и «Гентом».