Административное здание «Томи» выставлено на продажу за долги

Административно-бытовой корпус «Томи» будет продан на аукционе. Здание, арестованное судебными приставами, выставлено на продажу в связи с долгами клуба. Торги запланированы на 27 апреля.

«Если долги будут погашены до момента торгов, а у нас будут подтверждающие документы либо деньги на депозитном счете, мы вправе отозвать имущество с реализации и снять арест», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря УФССП по Томской области Татьяны Томрачевой.

Срок приема заявок на участие в аукционе истекает 25 апреля. Стоимость корпуса определена в размере 65,8 миллионов рублей, шаг аукциона 658 тысяч рублей.

Напомним, испытывающая финансовые трудности «Томь» не платила зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года. Перед возобновлением чемпионата России спонсор клуба «Газпром нефть» направил «Томи» 200 миллионов рублей. 30 из них пошли на погашение долга по налогам и взносам за административное здание, однако этого не хватило для снятия ареста, так как задолженность составляет 70 миллионов рублей.

Добавим, что после 30 туров «Томь» занимает последнее место в премьер-лиге.